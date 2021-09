VIDEO | Quanto è bello Alessandro Borghi! L’arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia

Tra i protagonisti della seconda giornata della 78esima Mostra del Cinema di Venezia c’è Alessandro Borghi. L’attore è sbarcato al Lido, con un total look firmato Gucci, per la presentazione di ‘Mondocane’, l’esordio alla regia di Alessandro Celli in Concorso alle 36. Settimana Internazionale della Critica (rassegna parallela a Venezia 78). Insieme al pluripremiato attore anche il regista e gli altri protagonisti del film: Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Barbara Ronchi e Ludovica Nasti. ‘Mondocane’ debutta al cinema il 3 settembre distribuito da 01 Distribution.