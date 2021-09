Ho assunto la terza pillola placebo yaz ma il ciclo ancora non è arrivato…

Buongiorno dottori, vi scrivo poichè oggi ho assunto la terza pillola placebo di yaz dopo aver saltato il ciclo da sospensione per due volte durante l’estate.

Di solito il ciclo mi arrivava sempre al terzo giorno di placebo, ma ad ora ancora non è arrivato e nemmeno i soliti dolori che mi fanno capire che sta per arrivare. Sono un po’ preoccupata che possa esserci una gravidanza anche se ho sempre assunto la pillola correttamente ed ho anche eseguito due test di gravidanza (negativi) durante questi mesi senza ciclo per essere sicura che non ci fosse nessuna gravidanza. Ho sempre assunto una seconda pillola quando avevo episodi di diarrea, così da stare più tranquilla.

É possibile che avendo saltato il ciclo per due mesi prendendo quindi tre scatole di yaz saltando le placebo, questa volta non si presenti ? O é possibile che arrivi domani al posto che oggi ? A volte capitava che si presentasse il quarto giorno di placebo e non il terzo.

Sono peró un po’ preoccupata perchè avverto un po’ di fastidio al seno, anche se questo sintomo è una cosa abbastanza comune quando mi deve arrivare il ciclo.

Secondo voi puó esserci una gravidanza o posso stare tranquilla che il ciclo arriverà ?

Grazie

Anonima

Cara Anonima,

l’elevata affidabilità della pillola ci fa pensare, in considerazione di un’assunzione regolare e continuativa, che non ci siano possibilità di rischi per una gravidanza.

Anche se il ciclo è controllato dall’introito ormonale è possibile che si verifichino variazioni di regolarità ed intensità.

In alcune circostanze può non verificarsi la mestruazione da sospensione senza che questo implichi un campanello d’allarme.

Probabilmente anche l’assunzione consecutiva dei due blister ha condizionato la variazione di cui ci parli.

Per tali motivi puoi stare serena e continuare ad assumere la terapia ormonale.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi.

Torna a scriverci se ne senti il bisogno.

Un caro saluto!