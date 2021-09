E’ da una settimana che ho fatto petting con il mio fidanzato…

Buon pomeriggio, sono una ragazza di 17 anni ed è da una settimana che ho fatto petting con il mio fidanzato. Lui indossava sia mutande che pantaloni mentre io ero solo in slip. Durante l’atto ho toccato però i suoi genitali andando al di sotto dei boxer, per poi sfiorare successivamente i miei slip vicino alla vagina. C’è qualche possibilità di gravidanza? Ci tengo però a precisare che io prendo la minipillola e lui non ha raggiunto l’orgasmo, al massimo ha avuto del liquido pre eiaculatorio. Grazie infinite per l’attenzione.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

vorremmo subito tranquillizzarti, rispetto a quanto dici ci sembra proprio che non vi sia un rischio gravidanza. Tieni presente che affinché avvenga un concepimento è necessario un rapporto completo con eiaculazione interna ed inoltre la donna deve trovarsi nei suoi giorni fertili. Quindi con il solo petting è veramente improbabile che avvenga un concepimento. Inoltre il liquido seminale a contatto con aria, acqua e indumenti ha basse probabilità di fecondare. In ultimo sei comunque protetta dal contraccettivo orale.

Un caro saluto!