VIDEO | Oh my god…c’è Kristen Stewart a Venezia: capelli corti e shorts

Dai licantropi e vampiri ai ‘royals’. Kristen Stewart è sbarcata al lido con un look deciso: capelli cortissimi, shorts e una giacca in tweed tono su tono. L’attrice è alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia per la premiere di ‘Spencer’.

Il regista Pablo Larrain, dopo aver trasformato Natalie Portman nella first lady Jacqueline Kennedy in ‘Jackie’, ha dato alla Stewart la tiara da principessa per raccontare le complicazioni di un weekend nei primi Anni 90 quando Lady Diana, già madre di William e Harry, decise che il suo matrimonio con il Principe Carlo non funzionava. Il biopic, scritto da Steven Knight, si svolge in tre giorni, in una delle sue ultime vacanze natalizie nella House of Windsor a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale britannica.

IL VIDEO DELL’ARRIVO AL LIDO

La produzione del biopic si è trasferita nel Regno Unito per l’ultima parte delle riprese, che stanno giungendo alla fine. Accanto alla Stewart ci sono Jack Farthing nel ruolo del principe Carlo, Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Non è la prima volta che la principessa – icona di eleganza di classe per molte generazioni e impegnata socialmente – viene raccontata sul grande schermo. Nel 2013 Oliver Hirschbiegel lo ha fatto con ‘Diana – La storia segreta di Lady D.’. Basato sulla biografia di Kate ‘Snell Diana: Her Last Love’ (pubblicata nel 2001), il film ha visto Naomi Watts nei panni della Principessa di Galles.