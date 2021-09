VIDEO| sangiovanni live a Brescia dedica “Ti amo” alla sua Giulia

“Dedicatela alle cose importanti della vostra vita, a Giulia”. Non poteva esserci dedica diversa per sangiovanni, che ieri sera ha portato – anche se non era presente- la sua Giulia Stabile sul palco. Il 18enne di Vicenza ha speso queste poche parole presentando la cover di “Ti amo” di Umberto Tozzi, che già aveva portato nella sua esperienza ad Amici 20. Ecco il video immortalato dai fan.

La versione ad Amici di “Ti amo”

Il tour continua…

Continua, intanto, enza sosta il tour estivo dell’ex Amici. Il giovane cantante stasera approda a Genova all’Arena Del Mare – Area Porto Antico. Si tratta della terzultima tappa dei concerti che l’artista sta portando in tutta Italia. Ad aprire il live sarà Leo Meconi, già opening act a Lugano.

“Aprire il concerto di sangiovanni a Lugano è stato pazzesco– racconta l’artista- oltre ad una bellissima location, il pubblico ha risposto in maniera incredibile alla mia musica, applaudendo e partecipando ad ogni brano. Alla fine del concerto tantissimi fan mi hanno chiesto una foto insieme e per me è stato un grande regalo, soprattutto in un periodo come questo dove ci sono state poche occasioni live”.

E su sangiovanni, Leo dice: