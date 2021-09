VIDEO| Venezia 78, Timothee Chalamet rock ‘n roll sul tetto della barca per la premiere di Dune

L’arrivo del cast di ‘Dune’ al Lido per l’anteprima mondiale del film ha mandato in visibilio i fan che attendevano dalle prime ore di questa mattina gli attori e, in particolar modo, Timothee Chalamet (che nella pellicola interpreta il protagonista Paul Atreides). Forse è troppo presto per dirlo ma è lo sbarco più spettacolare di questa edizione. I primi ad arrivare sono stati Javier Bardem, Stellan Skarsgard e Dave Bautista. A seguire, in un’altra imbarcazione, Zendaya – bellissima con un look gold impeccabile – insieme a Oscar Isaac. Infine, sono arrivati il regista del film Denis Villeneuve e gli interpreti Rebecca Ferguson e Chalamet. Il giovane attore ha scelto un arrivo ‘rock ‘n roll’: appena la barca ha attraccato all’embarcadero dell’Hotel Excelsior è salito sul tetto del taxi acquatico a favor di fotografi e fan.

VENEZIA 78, L’ARRIVO SPETTACOLARE DEL CAST DI DUNE