Sanremo 2022, torna il DopoFestival ma Colapesce e DiMartino rifiutano la conduzione

Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno del DopoFestival, lo show notturno che da sempre segue la diretta di Sanremo. Lo scorso febbraio non è andato in onda per le restrizioni anti Covid, si è preferito concentrarsi sulla complessa organizzazione della kermesse in versione limitata.

Con lo sguardo al 2022, sono già in cantiere i preparativi e – secondo quanto rivelato da TvBlog – da Amadeus sarebbe partita anche la proposta per i due conduttori. Il direttore artisti avrebbe scelto Colapesce e DiMartino, che quest’anno hanno spopolato prima con “Musica Leggerissima” e poi con “Toy Boy”, in collaborazione con Ornella Vanoni.

L’ironia del duo piace molto ad Ama, il quale però non avrebbe ricevuto lo stesso entusiasmo da parte dei due artisti. TvBlog afferma, infatti, che i cantautori avrebbero risposto in maniera fredda al momento. Forse non troppo convinti dell’operazione televisiva. In questi casi, si sa, c’è sempre tempo per cambiare idea.