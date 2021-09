VIDEO| sangiovanni furioso: “Giulia non è il segreto del mio successo”

Arrabbiato, con il tono di voce grave, come probabilmente non lo avete mai visto. Non è il solito sangiovanni gentile, sorridente e felice del momento che sta vivendo: videocamera dello smartphone, chiuso in un bagno, il suo sfogo ha il sapore di liberazione per qualcosa che covava dentro da tempo. Chiacchiere alimentate dalla fama crescente e dall’interesse del pubblico non solo per le sue canzoni e le indubbie doti artistiche ma anche, e a volte soprattutto, per la storia d’amore con l’altro talento di Amici20: la fidanzata e ballerina Giulia Stabile. A sangio proprio non va già il dubbio sollevato da qualcuno che si tratti di una relazione fondata sull’interesse del giovane vicentino, come se la relazione in realtà fosse il segreto del suo successo. E dei suoi brani. E proprio su questo punto che sangio si concentra e che, in qualche passaggio, appare molto infastidito già solo dell’equazione belle canzoni=Giulia Stabile.

Ecco le sue dichiarazioni

Allora, parliamo del discorso Giulia. Sento il bisogno di dire la mia. Abbiamo cominciato a provare un sentimento, inconsciamente, nel senso che non ci saremmo aspettati quello che è venuto dopo. Io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma Giulia è una ballerina e sangiovanni è un cantante. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo: 1) non ho fatto successo, perché è altro il successo 2) ho scritto di quello che vivo, l’ho scritto e cantato io, ma come fate a dire che le mie canzoni spaccano perché lei è entrata nella mia vita? Quindi ‘Tutta la notte’ che ha fatto 35 milioni di visualizzazioni su Spotify che ho scritto a inizio dell’agosto scorso, quando neanche conoscevo Giulia, dovrei ringraziare la persona che stava al mio fianco quando l’ho scritta? Con questo non voglio sminuire Giulia che è una grandissima persona e una grandissima artista, ma voi lo fate quanto piuttosto che parlare di quanto sia brava come ballerina, parlate della sua storia d’amore.

Parole molto forti che al momento la fidanzata non ha voluto commentare.

