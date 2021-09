VIDEO| Can Yaman a Venezia 78: i fan ‘a caccia’ della ‘tigre della Malesia’

È l’attore più amato dal grande pubblico degli ultimi tempi, è la star delle serie ‘Daydream-Le Ali del Sogno’ e ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’, uomo dell’anno del 2019 per GQ e ora si sta preparando al debutto del progetto televisivo ‘Sandokan’, in cui interpreta la ‘Tigre della Malesia’. Can Yaman è sbarcato al Lido con un look total black per ritirare il Filming Italy Best Movie Award, il riconoscimento diretto da Tiziana Rocca che ogni anno porta alla Mostra del Cinema tante amatissime star. Ad attendere l’attore turco una folla di fan venuti appositamente per assistere al suo arrivo e, con un po’ di fortuna, scattare un selfie insieme a lui.

CAN YAMAN A VENEZIA, IL VIDEO

Il premio conta sulla collaborazione e il supporto della Biennale di Venezia e del direttore artistico di Venezia 78 Alberto Barbera, e gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia, di Istituto Luce Cinecittà e di AIL Venezia.