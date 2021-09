Peppa Pig dissa Kanye West ma “Donda” resta il disco più venduto, anche in Italia

È di Kanye West l’album più venduto nell’ultima settimana in Italia. Il rapper balza alla prima posizione della classifica stilata da Fimi/Gfk con “Donda”, suo decimo disco di inediti dedicato alla madre scomparsa a 58 anni nel 2007.

Il progetto è uscito a sorpresa su tutte le piattaforme lo scorso 29 agosto dopo un’attesa che non ha fatto altro che accrescere l’hype intorno al progetto. Un lavoro mastodontico che tiene incollati i fan all’ascolto per ben 1 un’ora e 48, cosa che non è stata di ostacolo ai record che Kanye sta polverizzando in pochissimo tempo.

Già qualche giorno fa, “Donda” risultava il disco più ascoltato del 2021. Non un caso visto che a sole 24 ore dall’uscita l’album era primo in ben 130 paesi. Spodestati Olivia Rodrigo che con “Sour” era al primo posto dei dischi più streammati al mondo quest’anno e Rkomi, quest’ultimo stabile al primo posto delle vendite settimanali con “Taxi Driver”. Certo ci saranno da vedere i risultati di Drake, tornato lo scorso venerdì con “Certified lover boy” ma quello di Kanye sembra già un successo.

Peppa Pig contro Kanye West

Non è d’accordo Peppa Pig. La maialina, ormai star anche della musica con il suo nuovo album, ha “dissato” West sui social. A scatenare il commento dell’idolo dei bambini la valutazione ai progetti dei due realizzata da Pitchfork. Il sito ha dato un 6 su 10 a “Donda” e un 6.5 a “Peppa’s Adventures – The Album”. Con il suo account Twitter ufficiale, così, Peppa ha scritto: “Peppa non ha bisogno di ospitare feste allo stadio Mercedes-Benz per ottenere quel .5”.

Il riferimento è ai tre live organizzati da Kanye West al Mercedez Benz Stadium di Atlanta e a Chigaco per far ascoltare “Donda” in anteprima ai fan.