Grande Fratello Vip 6, svelato il cast: tra i nomi anche principesse e tronisti

Principesse, tronisti, sportivi e un illusionista: la corte del Grande Fratello Vip 6 è stata annunciata ufficialmente. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in partenza il 13 settembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e venerdì, e vedrà alcune novità.

“La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5″, ha anticipato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni. “La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto”. Il che non significa “liberi tutti”, chiarisce il conduttore: “le bestemmie saranno sempre punite”. Terza novità le opinioniste: ad affiancare Signorini ci saranno Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe.

Ecco il cast del Grande Fratello Vip 6

Ainett Stephens (showgirl e modella)

Alex Belli (attore)

Amedeo Goria (giornalista)

Andrea Casalino (modello, ex corteggiatore a Uomini e Donne)

Francesca Cipriani (showgirl)

Soleil Sorge (influencer, ex corteggiatrice Uomini e Donne)

Manuel Bortuzzo (nuotatore in sedia a rotelle in seguito a una sparatoria)

Raffaella Fico (showgirl)

Jo Squillo (cantante, dj)

Katia Ricciarelli (cantante)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (ex concorrente di Temptation Island)

Samy Youssef (modello, tentatore di Temptation Island)

Sophie Codegoni (modella, ex tronista Uomini e Donne)

Davide Silvestri (attore)

Carmen Russo (ballerina)

Miriana Trevisan (showgirl)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore, ex di Belen)

Giucas Casella (illusionista)

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié (principessa etiope)

Jessica Maconnèn Hailé Selassié (principessa etiope, tra i protagonisti di Riccanza)

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié (principessa etiope)

Manila Nazzaro (conduttrice)

Aldo Montano (schermidore)