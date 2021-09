Harry Styles torna live con il “Love On Tour”: la scaletta – VIDEO

È partito da Las Vegas il “Love on Tour” di Harry Styles, che lo porterà per tutto l’autunno in giro per gli USA. Ancora nessuna info per le tappe italiane, inizialmente previste a Torino e Bologna nel maggio del 2020, poi posticipate nel 2021, per poi essere sospese a date da destinarsi.

In attesa di novità, possiamo festeggiare il ritorno live di Harry Styles!

Nella prima tappa alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, il cantante ha portato alcuni dei suoi vecchi successi estratti dal primo album “Harry Styles”, oltre ai brani dell’ultimo disco “Fine Line”.

Ecco la scaletta del Love on Tour.