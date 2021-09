C’è profumo di fiori d’arancio nel mondo dei Prelemi. Anche se non c’è stata ancora la proposta ufficiale (o forse sì?), la coppia più amata d’Italia non disdegna l’idea di convolare a nozze, divertendosi a coinvolgere i fan sui piani del loro roseo futuro. Proprio lo scorso week end Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati tra gli invitati al matrimonio della modella Catherine Poulain e di Filippo Graziani nella romantica cornice di Villa Borromeo a Cassano d’Adda. E qui anche il destino è entrato in gioco…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nozze in vista?

Tra una coccola e l’altra, è arrivato il momento del lancio del bouquet della sposa. Indovinate chi lo ha preso?

“Quando la Salemi vuole qualcosa…”, ha affermato con fermezza Giulia, stringendo il mazzo di fiori tra le mani. Le fa eco Pierpaolo, che lancia una vera dichiarazione pubblica: “L’universo sa amore. E ora lo sappiamo tutti. Lo sapete anche voi…”

Qualche settimana fa Investigatore Social aveva lanciato la bomba: i Prelemi “starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”.

Chissà se questa romantica atmosfera non abbia smosso qualcosa…