Talenti a caccia di un contratto discografico. Parte oggi Sanremo Rock & Trend Festival

Sono in programma da oggi e fino al 10 settembre al Teatro Ariston le Finali Nazionali della 34esima edizione di Sanremo Rock & Trend, il festival dedicato agli emergenti della scena rock ed indie. In gara i vincitori delle finali regionali che si contenderanno la possibilità di firmare il loro primo contratto discografico. E ancora registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv. L’11 settembre la finalissima.

I finalisti nazionali si scontreranno attraverso una esibizione live davanti alla giuria, scelta insindacabilmente da NE (Nove Eventi), che decreterà i Concorrenti della Finalissima (10 per il Festival Rock e 10 per il Festival Trend) che si terrà al Teatro Ariston l’11 settembre e vedrà la conduzione di Gigio D’Ambrosio, Laura Ghislandi e Mercedes Hengher.

Durante la finalissima, la giuria decreterà i vincitori del 34° Festival in ciascuno dei due Festival, ovvero Festival Rock e Festival Trend. In parallelo, si svolgerà dall’8 al 10 settembre Sanremo Live in the city, una grande rassegna musicale organizzata da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Sanremo che avrà luogo dalle 17:00 alle 23:00 in Piazza Borea D’Olmo e vedrà le esibizioni di band emergenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. A condurre la tre giorni di Sanremo Live in the city ci saranno due giovani volti noti del panorama Sanremese: Claudia Paglialunga e Simone Priolo.