VIDEO| Ancora più bello, la clip in esclusiva con Marta, Jacopo, Federica e le dating app

L’uscita di Ancora più bello si fa sempre più vicina e attesa, dopo il successo del primo film Sul più bello. Nel sequel Arturo è acqua passata. Per Marta (interpretata dalla straordinaria Ludovica Francesconi) si apre un nuovo capitolo…un bellissimo capitolo di nome Gabriele (interpretato dalla new entry nel cast Giancarlo Commare, che ci ha regalato un’interpretazione intima e intensa in Maschile singolare). I problemi di salute di Marta, però, sono sempre dietro l’angolo.

Oggi vi presentiamo una clip in esclusiva per i lettori di Diregiovani. Nelle nuove immagini vediamo Jacopo (Jozef Gjura) alle prese con la sua dipendenza da un’app di incontri, che si chiama ‘Sbavo‘, tanto da non dormire e non lavarsi più per non perdere le notifiche. Ma è deciso a smettere e così chiede aiuto alle due sue migliori amiche e coinquiline Marta (Francesconi) e Federica (Gaja Masciale). Per Jacopo è arrivato il momento di incontrare i ragazzi di persona e non attraverso un piccolo schermo. Ma qualcuno suona alla porta della loro abitazione, chi sarà? Dai pochi minuti della clip possiamo già intravedere una delle tematiche del film, ovvero i giovani e le app di incontri. Le dating app hanno, in un certo senso, sostituito il classico ‘Ei ciao, ti andrebbe di uscire con me?‘ detto ad una persona incontrata in un locale o per strada. Jacopo riuscirà ad abbandonare il telefono e uscire finalmente con un ragazzo?

ANCORA PIÙ BELLO, LA CLIP IN ESCLUSIVA PER DIREGIOVANI

ANCORA PIÙ BELLO, LA TRAMA

Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all’aiuto dei suoi amici di sempre Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura). Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall’ospedale che cambia le priorità di tutti: c’è un donatore compatibile per Marta.

Ancora più bello sarà nelle sale il 16 settembre con Eagle Pictures. Cresce l’attesa anche per il terzo film, dal titolo Sempre più Bello, che uscirà al cinema a San Valentino 2022. Nel cast ritroviamo anche Riccardo Niceforo e i ‘nuovi arrivati’ Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.

ANCORA PIÙ BELLO, IL TRAILER