VIDEO | Tutte le critiche a sangiovanni, i fan dalla sua parte: “Autotune? Ti vengo a prendere a casa”

Quali sono gli aspetti negativi della popolarità sempre crescente? Qual è l’altra faccia del successo, il dietro le quinte dei sorrisi ostentati dalle star? Quanto pesa essere famosi? Tutte domande che il nostro caro amato sangio ha cominciato a porsi, giorno dopo giorno, da quando le sue canzoni l’hanno portato a diventare idolo assoluto dei coetanei e non solo. Parliamo di un cantante che grazie al suo singolo Malibù ha già totalizzato sei dischi di platino.

È quasi scontato che un ragazzo di 18 anni costantemente sotto i riflettori risenta della pressione mediatica, social e web: un trio fatalmente invasivo e lesivo della privacy. Certo, è altrettanto (quasi) scontato che la sua vita personale venga coinvolta nel personaggio che egli stesso ha costruito, ma a sangiovanni alcune critiche e intromissioni proprio non vanno giù. È successo lo scorso weekend, quando la macchina del fango e dell’odio soprattutto sui social l’ha portato a ribadire che proprio non accetta di essere etichettato come “fidanzato di Giulia Stabile” insinuando che sia “lei il segreto del successo delle sue canzoni”.



Anche le dicerie sul presunto tradimento con una collaboratrice l’avevano adirato e in quel caso fu Giulia a intervenire ribadendo la fiducia nei confronti del fidanzato.

C’è quindi un aspetto sul quale l’ex concorrente di Amici diventa intransigente: il suo talento. Spesso si è discusso delle sue qualità come cantante e i fan l’hanno sempre difeso da quelli che insinuavano di cantare i suoi pezzi con un ‘aiutino’ dell’autotune e che senza non fosse lo stesso sangio. Circola un video di qualche tempo, una story Instagram del cantante che intona il grande successo ‘Malibù’. Il testo inserito da un fan non lascia spazio all’immaginazione: il pubblico ha avvertito gli odiatori seriali, sulla voce di sangiovanni non si discute. La squadra di ammiratori fa da scudo intorno al suo idolo, capendo che il cantante vicentino non ama essere inserito in discussioni poco costruttive. Difficile, purtroppo per lui, che questo non si ripeta.

