VIDEO| Il concerto di Noemi a Roma in 3 minuti

Noemi è tornata a casa. A Roma. All’Auditorium Parco della Musica e lo ha avvolto con la sua voce potente e calda. È passato finalmente dalla Capitale il viaggio in musica che l’artista ha intrapreso nelle ultime settimane, il “Metaforfosi Summer Tour”.

E la gioia è immensa perché a Roma Noemi è nata e cresciuta e qui ha cominciato a muovere i primi passi nella musica. Qui il concerto di Vasco Rossi che le ha confermato la certezza che la cantante sarebbe stato il mestiere della sua vita. Poi le prime canzoni, il successo e un concerto del rocker vissuto dal palco in sua apertura. I sogni si realizzano per chi ci crede e lo sa bene Noemi che lo ripete più volte ai suoi concittadini durante il live.

Raggiante e in formissima, anche vocalmente, Noemi regala loro, però, anche tanta musica dal vivo. Quasi due le ore di show e una scaletta ricca di pezzi storici della cantautrice e nuovi brani tratti dall’ultimo “Metamorfosi”. Ed è proprio il lead single del disco, “Glicine”, ad aprire il live. In setlist, oltre al pezzo presentato a Sanremo 2021, “Sono solo parole”, “Briciole”, “Baciati dal sole”, “Passenger”, “L’amore si odia”, “Vuoto a perdere”, “Fiori d’acciaio” e “Tu non devi”. Immancabile la hit dell’estate “Makumba”, che – a Roma – Noemi non può che cantare al fianco di Carl Brave, unico ospite della serata. Poi qualche cover, come “Valerie”, pezzo dei The Zutons poi rifatto anche da Mark Ronson ed Amy Winehouse e in Glee dalla compianta Naya Rivera.

Il video

Se desiderate vedere il concerto di un’artista che non si risparmia sul palco – suona, canta, intrattiene – Noemi è il nome che fa per voi. Solo una la data rimasta del tour: l’11 settembre al Carroponte di Milano. Ancora disponibili i biglietti.