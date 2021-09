VIDEO| Venezia 78, Tamberi sul red carpet e quel bacio a Chiara che fa sognare

Sul red carpet della 78esima Mostra del Cinema di Venezia non solo film, grandi star e glamour ma anche romanticismo. Questa sera hanno calcato il tappeto rosso, tra gli altri, Gianmarco Tamberi – medaglia d’oro a Tokyo 2020 nella categoria salto in alto – e Chiara Bontempi. Emozionatissimi, prima di sfilare sul carpet lei gli ha dolcemente sistemato i capelli e la giacca senza staccare lo sguardo dal suo futuro marito, lui le ha dato un tenerissimo bacio lontano dai flash dei fotografi. Per l’occasione l’atleta ha indossato uno smoking ‘black and white’. Lei, invece, uno abito lungo e stretto di colore rosa. Tanti i fan ad attenderlo al Lido per complimentarsi con la vittoria olimpica di “Gimbo”.

