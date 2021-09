Lily Collins si è sposata: le FOTO delle nozze da favola con Charlie McDowell

“Quella che è iniziata come una favola, adesso è la mia realtà per sempre”. Così Lily Collins scrive su Instagram, condividendo con i fan la felicità di essere convolata a nozze con Charlie McDowell. Un matrimonio da favola che si è svolto nella magica cornice di Dunton Hot Springs, in Colorado, città fantasma interamente restaurata tra le montagna del Colorado.

L’attrice di Emily in Paris e il regista si sono sposati lo scorso 4 settembre, ma solo ieri hanno condiviso su entrambi i loro profili Instagram le foto del matrimonio.

“Non ho mai voluto essere la persona di qualcuno più di quanto voglia essere la tua, e ora posso essere tua moglie. Il 4 settembre 2021 siamo diventati ufficialmente l’una dell’altro per sempre. Ti amo tantissimo”.

Lily Collins e Charlie McDowell

32 anni lei, 38 anni lui, Lily oltre ad essere un’attrice è una modella affermata. Figlia del cantautore Phil Collins, ha iniziato prestissimo la sua carriera, ottenendo il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo per il film Shadowhunters del 2010.

Anche Charlie è figlio d’arte. Suo padre è Malcolm McDowell, celebre per il ruolo di Alex in Arancia Meccanica, mentre la madre è il premio Oscar Mary Steenburgen.

Lily e Charlie si sono conosciuti nel 2019 e hanno iniziato a frequentarsi. Il fidanzamento è stato ufficializzato nel settembre 2020 e un anno dopo sono convolati a nozze.





