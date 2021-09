Tg Diregiovani – Edizione dell’8 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– BRITNEY SPEARS, IL PADRE CHIEDE DI RINUNCIARE ALLA TUTELA DELLA FIGLIA

Britney Spears è a un passo dalla libertà. Con un’istanza presentata al tribunale di Los Angeles, il padre Jamie ha chiesto ai giudici di poter rinunciare al ruolo di tutore della figlia. Stando a quanto scritto dal genitore della pop star infatti, Britney non avrebbe più bisogno della sua tutela. Da qui l’invito alla corte di riconsiderare “seriamente” il suo ruolo. Negli ultimi due anni Britney Spears ha cercato varie volte di opporsi alla conservatorship del padre e molte star si sono schierate al suo fianco come Christina Aguilera e Justin Timberlake. Poi, nelle ultime ore, un nuovo capitolo della vicenda con la decisione del genitore. “Se la signora Spears vuole porre fine alla tutela e crede di poter gestire la propria vita, il signor Spears crede che dovrebbe avere questa possibilità”, si legge nel documento presentato ai giudici;

– DA GOOGLE UN DOODLE DEDICATO AD AVICII

Un doodle per celebrare Avicii. Così Google ha voluto ricordare il dj e produttore svedese, morto suicida nel 2018 e che oggi avrebbe compiuto 32 anni. Nel video preparato dall’azienda di Mountain View, che compare aprendo il motore di ricerca, Avicii è in versione cartone animato sulla consolle, con il pubblico che balla sulle note della sua hit più famosa, ‘Wake me up’, e poi con una chitarra in mano e il suo cane. Nel 2016, il dj aveva annunciato a sorpresa il ritiro dai live per “motivi di salute”, dopo aver avuto problemi di alcolismo e aver subito la rimozione di cistifellea e appendice. Poi, il 20 aprile 2018, il suicidio in Oman ad appena 28 anni;

– TOMMASO PARADISO ANNUNCIA IL NUOVO DISCO ‘SPACE COWBOY’

Si chiamerà ‘Space Cowboy’ e arriverà a gennaio 2022. Ad annunciare l’uscita del suo nuovo disco è stato direttamente Tommaso Paradiso che su Instagram ha annunciato il nuovo lavoro. Nell’album, disponibile in pre-order, nuove sonorità si uniscono a quelle romantiche e nostalgiche che hanno da sempre caratterizzato lo stile di Paradiso. All’uscita del nuovo disco seguirà il tour nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022. ‘Space Cowboy’ sarà anticipato il prossimo 15 settembre da un singolo inedito;

– BENEDETTA PORCAROLI E RICCARDO SCAMARCIO, SUL WEB I RUMORS DELLA LOVE STORY

Insieme sul grande schermo e forse nella vita. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio non solo protagonisti del Festival di Venezia ma anche del gossip. A lanciare la bomba è Dagospia, secondo cui i due attori, 23 anni lei e 41 lui, avrebbero intrapreso una relazione top secret. I due già compagni di riprese in ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini, avrebbero trovato l’amore sul set di ‘L’ombra del giorno’, il nuovo film di Giuseppe Piccioni.Ad alimentare il gossip sarebbero state proprio le assenze al Lido del fidanzato di Benedetta, il regista Michele Alhaique e di Riccardo Scamarcio, che avrebbe preferito non presentarsi per “non oscurare con il gossip il ruolo da protagonista di Benedetta”;

– FABRIZIO CORONA CONTRO SANGIOVANNI: “SEI UN PRODOTTO COMMERCIALE”

“Se fossi stato un ‘artista’ non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e al milione di follower…”. Parole dure quelle di Fabrizio Corona, che attraverso le sue Stories lancia un attacco contro Sangiovanni. Solo qualche giorno fa, lo sfogo del cantante di Amici che su Instagram si è lamentato delle persone che sminuiscono il suo successo limitandolo alla storia d’amore con Giulia Stabile. Poi la richiesta accorata di rispettare la sua arte e la sua privacy, e non ridurre tutto al mero gossip. Nonostante la maggior parte delle persone lo abbia appoggiato però, Corona ha voluto dire la sua. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro il cantante, definendolo “un prodotto commerciale” e rimarcando che il suo successo è dovuto proprio alla sua storia con Giulia.