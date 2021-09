Eurovision 2022, qual è la città scelta? Il teaser che spiazza tutti

Una pizza e la scritta Eurovision 2022 che campeggia sulla gif lanciata oggi sui social dagli account ufficiali della kermesse. Così l’entourauge del festival stuzzica i fan italiani e li lascia perplessi, ancora in attesa di conoscere la città nostrana che ospiterà la gara il prossimo maggio.

Secondo quanto rivelato dai rumors, sarebbero 5 le città in pole position: Milano, Bologna, Torino, Rimini e Pesaro. Queste si starebbero contendendo una decisione che – dopo il post pubblicato oggi – sembra essere vicinissima. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare il grande annuncio dell’Ebu, European Broadcasting Union.

Cosa certa è che l’Eurovision Song Contest torna nel Bel Paese a distanza di ben 31 anni dall’ultima volta. Tutto merito, come racconta la storia recente, della vittoria dei Måneskin con “Zitti e buoni”. La regola, si sa, recita che il vincitore ospiti l’edizione successiva. Così la macchina della Rai è già in moto per organizzare quello che sarà l’evento più atteso del 2022.

L’ironia dei social, intanto, si concentra sul concetto di italianità scelto dall’Eurovision: quella pizza che ogni italiano adoro e di cui non può fare a meno. Forse, però, si poteva scegliere altro? Sicuramente. Su una cosa gli utenti sono d’accordo: se la scelta doveva essere per forza culinaria sarebbe stato meglio preferire un altro gusto di pizza.