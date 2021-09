Ho delle perdite rosa e non so se potrebbe essere una gravidanza…

Salve,

è un periodo molto strano perchè non riesco più a capire cosa mi stia succedendo. ho quasi sempre avuto cicli molto dolorosi e precisi con cadenza ogni 27-28 o 29 giorni.

Ad agosto ho avuto ciclo dal 12 al 16 agosto, poi c’è stato un rapporto con coito interrotto il 21 agosto e il 26 agosto ho iniziato a vedere delle perdite rosa miste a muco, piano piano si sono fatte sempre più intense quasi come il ciclo e mi sono terminate il 3 settembre. Da due giorni ho iniziato a rivedere del muco rosa quando vado il bagno. sono molto preoccupata perchè non capisco se potrebbe essere una gravidanza o il rischio di qualche malattia.

Anonima, 23 anni





Cara Anonima,

comprendiamo i tuoi dubbi e la tua preoccupazione.

Va detto che con il coito interrotto esiste sempre un margine di rischio poiché non è possibile controllare del tutto il proprio corpo, soprattutto in un momento di piacere. Nei giorni da te indicati in cui vi sono stati i rapporti saresti potuta essere nei giorni fertili che in un ciclo regolare di 28 giorni cadono all’incirca tra l’11° e il 18° giorno del ciclo, e quindi il rischio potrebbe essere più alto. Con la sola consulenza online non possiamo stabilire il grado di rischio che hai corso né la causa esatta delle perdite; il ciclo è influenzato da diversi fattori quali oscillazioni ormonali, cambi stagionali o alimentari, periodi di stress che potrebbero spiegare le perdite. Per questo è importante recarti dal tuo ginecologo di fiducia che attraverso una visita e la tua anamnesi potrà comprendere il rischio reale e la causa delle perdite.

Se pensi possa tranquillizzarti potresti anche effettuare un test di gravidanza, effettuabile dopo 12-14 giorni dal rapporto a rischio o dal primo giorno di ritardo.

Per il futuro è importante valutare l’utilizzo di un metodo contraccettivo per vivere serenamente la sessualità senza rischi, puoi chiedere consiglio al tuo ginecologo.

Un caro saluto!