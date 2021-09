Attenti a quei tre! Sui social la foto di Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero

Metti una sera a cena Can Yaman, Raoul Bova e Luca Argentero. Un trio niente male immortalato da uno scatto pubblicato sui profili social dei protagonisti, che in breve tempo ha fatto il giro del web e ottenuto oltre 260mila like.



Argentero, Yaman e Bova al lavoro per Sandokan e Don Matteo

I tre attori sono impegnati nelle produzioni targate Lux Vide: Yaman e Argentero saranno i protagonisti di ‘Sandokan’, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2022, mentre Bova farà parte del cast della nuova stagione di Don Matteo.

Fine dei rumors sulla lite Argentero-Yaman

La foto mette fine così ai rumors sulla presunta lite tra Argentero e l’attore turco. Ad accompagnare l’immagine pubblicata su Instagram, che ha fatto la felicità di molte fan, la scritta “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”