Non è più un mistero. Il nuovo disco di Lana Del Rey ha una data d’uscita. Sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 22 ottobre “Blue baninsters”, ottavo progetto discografico dell’artista newyorkese da oggi disponibile in preorder. Sfrutta il suo periodo più prolifico Lana e lancia così il secondo album in un anno, lo scorso 19 marzo era stato il turno di “Chemtails over the country club”.

Quindici le nuove tracce prodotte per il prossimo capitolo, già anticipate dai singoli “Wildflower Wildfire, “Blue Banisters” e “Text Book”.

Di ieri l’uscita del nuovo “Arcadia”, con relativa pubblicazione del video ufficiale. Eccolo di seguito ↓

La tracklist

1. Textbook

2. Blue Banisters

3. Arcadia

4. Interlude – The Trio

5. Black Bathing Suit

6. If You Lie Down With Me

7. Beautiful

8. Violets for Roses

9. Dealer

10. Thunder

11. Wildflower Wildfire

12. Nectar of the Gods

13. Living Legend

14. Cherry Blossom

15. Sweet Carolina