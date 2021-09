Tg Diregiovani – Edizione del 9 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– MAHMOOD, TOUR RINVIATO E SFOGO SUI SOCIAL: “ABBANDONATI DALLE ISTITUZIONI”

Il tour di Mahmood nei club di tutta Italia e in programma a novembre è rinviato al 2022. È lo stesso cantautore a dare la notizia che mai avrebbe voluto comunicare ai fan. Le attuali normative per la capienza delle location con l’emergenza Coronavirus ancora in corso non lasciano altra scelta. Si sposta tutto a maggio e la delusione è grande. Per questo sui social, l’interprete di ‘Rapide’ lancia uno sfogo ben preciso che scrive senza troppi giri di parole. “Provo un forte sentimento di abbandono da parte delle istituzioni. Ora, ci sentiamo soli, non considerati da uno Stato la cui maggior parte dei rappresentanti pensa solo a litigare sui social e a creare continuamente fazioni avverse tra le persone”. E ancora: “Abbiamo il diritto di tornare a fare il nostro mestiere e chi ci segue ha il diritto di tornare a riempire la propria vita di arte, cultura e intrattenimento”, ha scritto Mahmood;

– EUROVISION 2022, IL NUOVO VIDEO INCURIOSISCE GLI UTENTI

Una pizza e la scritta Eurovision 2022 che campeggia sulla gif lanciata sui social dagli account ufficiali della kermesse. Così l’entourauge del festival stuzzica i fan italiani e li lascia perplessi, ancora in attesa di conoscere la città nostrana che ospiterà la gara il prossimo maggio. Secondo quanto rivelato dai rumors, sarebbero 5 le città in pole position: Milano, Bologna, Torino, Rimini e Pesaro. Queste si starebbero contendendo una decisione che sembrerebbe vicina. Nei prossimi giorni infatti, potrebbe arrivare il grande annuncio dell’European Broadcasting Union, sulla location dell’evento targato 2022;

– ‘DON’T LOOK UP’, ONLINE IL TEASER DEL FILM CON DI CAPRIO E LAWRENCE

È online il teaser trailer di ‘Don’t look up’, film con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. Scritto e diretto dal premio Oscar Adam McKay, il film racconta la storia della laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) impegnati nel far interessare il mondo alla loro scoperta: una cometa in rotta di collisione con la Terra. Nessuno però sembra volerli ascoltare e all’impatto con il nostro pianeta mancano solo 6 mesi. La pellicola arriverà dall’8 dicembre in cinema selezionati e su Netflix dal 24 dicembre. Nel cast anche Ariana Grande, Timothée Chalamet, Cate Blanchett e Meryl Streep;

– ATTENTI A QUEI TRE: SUI SOCIAL LA FOTO DI BOVA, YAMAN E ARGENTERO

Metti una sera a cena Can Yaman, Raoul Bova e Luca Argentero. Un trio niente male immortalato da uno scatto pubblicato sui profili social dei protagonisti che in breve tempo ha fatto il giro del web. I tre attori sono impegnati nelle produzioni targate Lux Vide: Yaman e Argentero saranno i protaginisti di Sandokan, le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2022 mentre Bova farà parte del cast della nuova stagione di Don Matteo. La foto mette fine così ai rumors sulla presunta lite tra Argentero e l’attore turco;

– JENNIFER LAWRENCE È INCINTA: PRIMO FIGLIO CON IL MARITO COOKE MARONEY

Le voci giravano da settimane, e adesso arriva la conferma. Jennifer Lawrence è incinta. L’attrice 31enne aspetta il suo primo figlio dal marito Cooke Maroney. A confermarlo il portavoce della Lawrence alla rivista People. La coppia, molto riservata, non ha rilasciato altre notizie sul bambino, ma Jennifer ha smesso di nascondere il pancino in crescita. La coppia, nata nel 2018, è convolata a nozze 19 ottobre 2019 con una cerimonia a Rhode Island.