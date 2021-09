L’ex della mia amica ci prova con me ma io gli ho detto di no…

Ciao,

mi chiamo Elettra e sono una ragazza di 17 anni.

Mi trovo in una situazione davvero difficile e non so davvero come comportarmi. Faccio parte di un gruppetto di amiche, tutte molto affiatate l’una con l’altra e ci troviamo anche in classe insieme… Ora l’ex ragazzo di una di queste ha cominciato a scrivermi insistentemente e mi dice di provare interesse nei miei confronti (ha provato a baciarmi anche nei corridoi della scuola). Ci sono uscita un pomeriggio ed ho voluto mettere le cose in chiaro con lui dicendo che non me la sarei sentita a frequentarlo per rispetto della mia amica. Ho detto a tutte le altre amiche questa cosa, ma comunque prima di farlo ho chiesto un consiglio e mi hanno appoggiata.

In realtà c’è un remoto interesse nei confronti di questo ragazzo, ma ad ogni modo non mi sento di intraprendere questa conoscenza con lui per evitare casini. Arrivo alla domanda, secondo voi è giusto condividere quello che è successo con la diretta interessata o proseguo nella “menzogna”?

Perché da una parte non mi va di dirglielo per non farla stare male ma dall’altra temo che la notizia le possa giungere e lei la prenda in modo sbagliato.

Che devo fare? aiutoooo

Elettra, 17 anni

Cara Elettra,

dalle tue parole emerge chiaramente il dispiacere per la situazione che si è creata tuo malgrado, ma anche la tua maturità nell’affrontarla. Sei stata molto brava ad ascoltarti, capire cosa provavi ed agire di conseguenza, con onestà sia verso questo ragazzo sia verso le tue amiche.

Non era semplice da gestire ma ci sei riuscita non tradendo le tue amicizie ma soprattutto te stessa e puoi esserne orgogliosa. Forse hai già fatto la parte più difficile, e dirlo alla tua amica é l’ultimo pezzetto che manca, tra l’altro ci sembra di capire che hai anche l’appoggio delle altre amiche che ti hanno ascoltata e compresa.

Comprendiamo che tu non voglia farla soffrire ma è accaduto qualcosa che non è dipeso da te e che non hai potuto controllare ma razionalmente lo hai gestito e sei stata molto corretta, quindi non hai nulla da temere.

Prova a parlare con sincerità, cosi eviterai fraintendimenti, non sentirti in colpa, se è un’amicizia solida vedrai che non si romperà per quanto successo ma saprà andare avanti. Puoi anche chiedere nuovamente l’appoggio delle altre amiche per fare questo passo.

Prenditi il tuo tempo, ascoltati, siamo sicuri che saprai trovare la cosa migliore da fare.

Un caro saluto!