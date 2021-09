Pioggia di premi per Sangiovanni. Il cantante di Amici ha conquistato 4 riconoscimenti ai Seat Music Awards 2021, l’evento musicale di RAI 1 che tornerà questa sera con il secondo appuntamento. Un successo strameritato per l’artista rivelazione dell’anno.

Sangiovanni è salito sul palco per cantare Malibu con la grinta che lo caratterizzata, accompagnato da una macchinina rosa telecomandata. Al termine dell’esibizione, il pubblico ha espresso tutto il suo apprezzamento per il cantante, urlando a squarciagola il suo nome. Un’ovazione che ha emozionato Sangiovanni, che con gli occhi lucidi ha ringraziato tutti per il sostegno.

“Grazie perché tutto questo è amore, e il mondo ha bisogno di amore. Grazie di cuore”.