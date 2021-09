VIDEO | Ronaldo ‘entra’ all’Old Trafford, pioggia di insulti: “Sembra zoppo”

Una pioggia di insulti, complice l’addio alla Juventus e le ultime dichiarazioni sulla sua vita che giudica “noiosa”.

Il video del Manchester United rilanciato da Sky Sport sull’ingresso all’Old Trafford di Cristiano Ronaldo si è trasformato in un imbuto di offese al calciatore. L’andatura, effettivamente, non sembra essere quella degli anni migliori. Nella clip si evince un passo stranamente incerto: il centravanti portoghese sembra arrancare con il piede sinistro. Sarà forse colpa di un piccolo infortunio in allenamento? Nel dubbio, i tifosi si sono scatenati con le fantasie…