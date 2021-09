Lisa delle Blackpink debutta da solista e stasera arriva il live da Jimmy Fallon

Lisa delle Blackpink ora canta da sola. L’artista del gruppo k-pop lancia oggi “LaLisa”, progetto di due tracce che danno il via alla sua carriera da solista. In un vortice di sonorità uptempo, Lisa svela il suo lato più nascosto e non ancora conosciuto. E i fan apprezzano visto che – con i soli pre-order – ha venduto più di 700mila unità. Un record per un’artista k-pop femminile.

Da oggi è online anche il video della title track.

La cantante, rapper e ballerina per celebrare il debutto di oggi si esibirà con “Lalisa” al Tonight Show di Jimmy Fallon (NBC) questa sera.