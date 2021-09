Seat Music Awards – Disco Estate, i cantanti della puntata speciale

Si è conclusa con successo l’edizione 2021 dei Seat Music Awards. Dopo le due puntate andate in onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre, c’è un terzo appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Domenica 12 settembre gran chiusura con una puntata speciale: Seat Music Awards – Disco Estate.

Narratore del viaggio sarà NEK, per il secondo anno consecutivo in una veste insolita ma a lui molto congeniale, affiancato dalla partecipazione di MICHELA GIRAUD.

Appuntamento su Rai 1 alle 16.30.

Seat Music Awards – Disco Estate: i cantanti

Saranno presenti sul palco: