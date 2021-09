Dai Prelemi ad Aka7even: tutti parlano di About You, ecco di cosa si tratta

Ha invaso i social con un velo di mistero e in moltissimi si stanno chiedendo ‘Cos’è About You?‘. Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Andrea Zenga, Andrea Damante, Aka7even, Emily Pallini, Francesco Chiofalo, Ariadna Romero, Edoardo Esposito, Francesca Rocco e Giovanni Masiero: questi sono solo alcuni dei tantissimi influencer che su Instagram (e anche TikTok) stanno postando un loro scatto con la scritta: “Who the f*** is About You?”. Non sappiamo tantissimi dettagli su questo progetto, ma due cose sono certe: sarà lanciato il 14 settembre e si tratta di un brand di e-commerce di abbigliamento (l’ipotesi dell’apertura di negozi fisici non è esclusa).

