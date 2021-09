Non ho assunto una seconda pillola e ora sono in ansia…

Esperti, premetto che assumo la pillola.

al quarto giorno di ciclo ho avuto un rapporto con coito interrotto (l’eiaculazione è stata quindi esterna). Alla sera ho assunto la prima pillola dopo la pausa di sospensione, ma dopo 2 ore dall’assunzione ho avuto una sola scarica di diarrea. Non ho assunto altre pillole, ma adesso sono in ansia.

Sono a rischio per quel rapporto avuto?

Anonima

Caro Anonima,

comprendiamo i tuoi dubbi e proviamo a darti maggiori informazioni.

In caso di episodio di vomito o diarrea grave (feci liquide) entro 3-4 ore dall’assunzione della pillola, ci si deve comportare come in caso di dimenticanza, assumendo una compressa successiva entro le 12 ore dall’episodio di vomito o diarrea. Dopodiché si continua normalmente con l’assunzione della pillola.

Se ciò accade nella prima settimana, vanno inoltre, protetti i rapporti per i sette giorni successivi, per quanto riguarda il rapporto precedente, seppur difficilmente vi è un immediato risveglio ormonale si ritengono a rischio o mediamente a rischio, le linee guida ci informano che potrebbe essere utile assumere una contraccezione di emergenza. Nel tuo caso, i rischi sarebbero bassi visto che l’eiaculazione è stata esterna, ti consigliamo di consultare il tuo ginecologo per valutare come procedere.

Un caro saluto!