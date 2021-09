Rkomi “si spoglia” per Mtv: presto fuori la versione Unplugged di “Taxi Driver”

Il 2021 è decisamente l’anno di Rkomi e del suo terzo lavoro “Taxi Driver”, sulle piattaforme dallo scorso aprile. Doppio disco di platino con oltre 260 milioni di stream, il progetto si rinnova con una veste sonora totalmente diversa: quella di Mtv Unplugged, ovvero in versione acustica.

Rkomi: “Con Taxi Driver mi sono messo a nudo, per questo ho accettato di fare Mtv Unplugged”

Una proposta, quella di Mtv, che il rapper – al secolo Mirko Martorana – non poteva rifiutare, come spiega lui stesso:

“Come sapete con Taxi Driver ho voluto intraprendere un vero e proprio viaggio, ragionando senza confini e facendomi influenzare da ogni genere, presente e passato, segnando le mie scelte artistiche. Con Taxi Driver mi sono messo a nudo e proprio per questo quando ho ricevuto la proposta di fare MTV Unplugged ho accettato senza esitazione. Unplugged significa ‘senza spina’ ovvero totalmente senza strumenti elettrici al fine di creare un’atmosfera più intima e suggestiva. Mi sono lasciato ispirare dalle esibizioni di grandi artisti che hanno segnato la storia del rock/pop mondiale come quella dei Pearl Jam o dei Nirvana. MTV Unplugged rappresenta da sempre un momento speciale per gli artisti che vogliono mettersi a nudo, tecnicamente ed emotivamente. Serviva coraggio e questa è la cosa che ho sempre perfettamente in testa quando faccio musica: di non fare quello che sono certo di saper fare, ma di andare sempre a cercare cosa viene dopo”.

Il format

In onda in tutto il mondo dal 1989, il format ha accolto sul suo palco nomi del calibro di Nirvana, Alanis Morrissette, Lenny Kravitz, Oasis, Pearl Jam, R.E.M., Lauryn Hill, Alicia Keys, Jay-Z e molti altri, dando vita ad altrettanti album targati MTV Unplugged (in ordine di tempo, l’ultimo è quello dei BTS, la band coreana dei record).

Nel nostro Paese, finora, gli artisti selezionati per partecipare sono stati Giorgia (nel 2005), Alex Britti (nel 2007) e i Negrita (novembre 2021). Questo fa di Rkomi il terzo artista italiano in assoluto a partecipare al progetto. L’album “Taxi Driver: MTV Unplugged” sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 24 settembre su etichetta Island Records.