Il rapporto avuto con coito interrotto è stato a rischio?…

Buonasera, sabato 11/09: penultimo giorno di ciclo e rapporto con coito interrotto. Alla sera 1ª pillola dopo pausa di sospensione. Domenica 12/09: dopo 11h dall’assunzione ho avuto un paio di scariche di feci non formatissime durante tutta la giornata ma non dopo l’assunzione della pillola della sera. Il rapporto avuto è stato a rischio?

Anonima

Cara Anonima,

da quello che ci dici non ci sembrano esserci rischi per il rapporto avuto l’11/09 poiché tra l’assunzione della pillola e l’episodio di scariche di feci sono passate diverse ore. Sul bugiardino delle pillole contraccettive solitamente viene specificato che se si vomita o si ha diarrea grave entro 3-4 ore dopo aver preso una compressa è possibile che i principi attivi della pillola non vengano assorbiti completamente dal corpo. Ma da quello che ci hai descritto sembra che l’episodio di diarrea sia avvenuto parecchie ore dopo e quindi l’assunzione del contraccettivo è avvenuta regolarmente. Ti consigliamo di continuare la normale assunzione delle pillole del blister e procedere come di consueto, continuerai ad essere protetta anche per i prossimi rapporti.

