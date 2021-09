Tommaso Zorzi torna al GF Vip e il pubblico lo reclama – VIDEO

Graditissimo ritorno al GF Vip 6: ospite a sorpresa della prima puntata è stato Tommaso Zorzi.

Accolto tra gli applausi del pubblico in studio, e tra le ovazioni del popolo di Twitter, il vincitore della scorsa edizione del reality si è presentato emozionatissimo, ringraziando tutti per la sua straordinaria esperienza vissuta nella casa.

Non è mancato il siparietto con le tre principesse etiopi, Clarissa, Lucrezia e Jessica Maconnèn Hailé Selassié, quest’ultima la fianco di Tommaso nel programma Riccanza del 2017.

Tra una chiacchiera e l’altra, Zorzi è stato invitato da Alfonso Signorini a rimanere ancora in studio, e per l’occasione si è seduto al fianco di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E il popolo di Twitter ha reclamato a gran voce la sua presenza fissa come opinionista.

Alla fine, Tommaso ha abbandonato lo studio tra gli applausi del pubblico e l’invito di Signorini a tornare presto.