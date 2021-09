VIDEO | Al GF Vip c’è Gianmaria Antinolfi ma nessuno lo conosce: “Sono uscito con Belen, Dayane e Soleil”

Perché è famoso Gianmaria Antinolfi? Cosa lo rende personaggio noto a tal punto da spingere gli autori del Grande Fratello Vip a sceglierlo come concorrente della nuova edizione inaugurata ieri sera? Domande a cui ha voluto rispondere lo stesso conduttore Alfonso Signorini durante la prima puntata, consapevole che gli interrogativi degli spettatori erano tanti.

Un giovane imprenditore napoletano di 36 anni il cui nome è finito in qualche titolo sui giornali di gossip per alcuni flirt con donne bellissime e famose, certamente più di lui. Conoscenze che lo stesso ragazzo ha voluto rimarcare nella clip di presentazione: nell’elenco figurano Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge che ha ritrovato nella casa. Gianmaria ha rimarcato subito le sue passate capacità seduttive, non trovando però il favore delle due severe commentatrici in studio: Adriana Volpe ma soprattutto Sonia Bruganelli che l’ha accusato di poca galanteria. Emozionato, impacciato, il ragazzo è apparso decisamente a disagio e per molti fuori contesto.