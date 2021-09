X Factor 2021: “Orgogliosi dei Maneskin, emblema dei giovani che si impegnano”

Il successo che i Maneskin stanno raccogliendo in giro per il mondo è sicuramente anche quello di X Factor. Culla della loro gavetta e punto fermo nella loro storia. Da lì sono partiti seriamente con il secondo posto nel 2017. Oggi – alla luce dell’anno vissuto dal gruppo di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi – il programma si dice orgoglioso dei risultati arrivati. “Siamo felici di quello che è successo ai Maneskin– dice la curatrice del talent Eliana Guerra- X Factor fa un lavoro con un messaggio molto chiaro, abbiamo una grande responsabilità verso questi ragazzi. A loro diciamo che se vuoi arrivare devi lavorare e impegnarti e c’è bisogno di un tempo. La musica richiede un tempo, X Factor accende una luce, intercettando un talento come è successo per i Maneskin, Michele Bravi o Francesca Michielin, dove arriveranno lo capiremo nel tempo“. Ed è questa la mission che si rinnova nell’edizione 2021: “I Maneskin– continua la manager- sono arrivati secondi, non hanno vinto, hanno lavorato, hanno sedimentato, capito e ricominciato. X Factor non vuole essere un programma che ‘butta fuori roba’ e basta. Accanto all’orgoglio che tutti noi abbiamo, la storia dei Maneskin è proprio l’emblema di ragazzi che si impegnano affinché questa cosa accada. Non sei un fallito se a 20 anni non spari una hit“. E cita altri esempi di lunghe gavette: “Ne sono la prova le storie di Brunori Sas o Colapesce e DiMartino“. È dello stesso parere il giudice Manuel Agnelli: “Programmi come questo sono visti come acceleratori di successo. I Maneskin sono un esempio se non hai un’esigenza comunicativa questo lavoro non lo fai o duri soltanto un anno, ti sottopone a una grande pressione, anche interna. Oggi vediamo ragazzi che sanno perché sono lì e le loro motivazioni sono molto più sane rispetto al passato e non solo legate al successo“. Il programma ricomincia la sua ricerca di talenti giovedì 16 settembre, in prima serata su Sky Uno e Tv8.