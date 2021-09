Tg Cinema – Edizione del 15 settembre

È online la nuova edizione del Tg Cinema.

‘ANCORA PIÙ BELLO’, L’INTERVISTA A LUDOVICA FRANCESCONI

Dopo il successo di ‘Sul più bello’, il 16 settembre con Eagle Pictures arriva al cinema il sequel ‘Ancora più bello’. A chiudere la storia sarà il terzo film, ’Sempre più bello’, in uscita a San Valentino 2022. In questo secondo capitolo Marta, interpretata da Ludovica Francesconi, è sempre alle prese con la sua malattia e con un nuovo ragazzo, Gabriele, interpretato dalla new entry nel cast Giancarlo Commare. Se nella prima pellicola abbiamo visto una Marta sempre distanziata dalla realtà grazie alla sua ironia, qui sente la necessità di percepirla e di affrontare le sue paure. Diregiovani l’ha intervistata in occasione della presentazione del film, ecco cosa ci ha raccontato Ludovica.

JOHNNY DEPP SUPER OSPITE DI ALICE NELLA CITTÀ PER ‘PUFFINS’

Johnny Depp sarà ospite della 19esima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre. L’attore arriverà nella Capitale per presentare ‘Puffins’, la web-serie animata spin-off del film d’animazione ‘Arctic – Un’avventura glaciale’. La serie è formata da 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, della durata di cinque minuti ciascuno, a cui l’attore ha partecipato prestando la propria voce e i propri tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista di nome Johnny Puff.

‘DUNE’, DAL 16 SETTEMBRE AL CINEMA

È stato uno dei film più attesi della 78esima Mostra del Cinema di Venezia e ora si prepara al debutto sul grande schermo. ‘Dune– Parte Uno’, diretto da Denis Villeneuve arriva il 16 settembre al cinema con Warner Bros. Pictures. La pellicola – che vanta un cast stellare del calibro di Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem – è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di fantascienza del 1965 di Frank Herbert. Nel 1984 a portarlo sul grande schermo è stato David Lynch con Kyle MacLachlan nei panni del protagonista Paul Atreides, qui interpretato da Chalamet. Al centro del racconto il rapporto tra religione e politica, ambiente a rischio, l’effetto del colonialismo, le donne, l’intolleranza nei confronti di un’altra cultura e le paure dell’essere umano.

‘MIO FRATELLO, MIA SORELLA’, A OTTOBRE SU NETFLIX

Debutta in streaming su Netflix l’8 ottobre, ‘Mio fratello, mia sorella’. Il film diretto da Roberto Capucci vede protagonisti Claudia Pandolfi, che interpreta Tesla, e Alessandro Preziosi, che interpreta Nick. Fratello e sorella si rivedono per la prima volta dopo vent’anni al funerale del padre e proprio dal suo testamento saranno costretti a convivere sotto lo stesso tetto per un anno. Nel cast anche Ludovica Martino, Francesco Cavallo, Stella Egitto e Caterina Murino.