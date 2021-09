Il reality più crudele di sempre è tornato. Sono disponibili da oggi su Netflix i primi 3 episodi di Too Hot To Handle: America Latina (Jugando con Fuego: Latino).

Anche in questa nuova edizione i concorrenti, provenienti dall’America Latina e dalla Spagna, dovranno resistere ai loro impulsi sessuali per portarsi a casa il montepremi finale di 100 mila dollari. Le regole sono sempre le stesse: niente baci, niente sesso, niente autoerotismo.

Quando escono i nuovi episodi?

Al momento sono 3 gli episodi caricati su Netflix. I restanti saranno rilasciati settimanalmente.

Il 22 settembre usciranno gli episodi 4,5,6

Il 29 settembre gli ultimi due, gli episodi 7 e 8.

I concorrenti di questa edizione:

Uomini

Nico ( Argentina)

Argentina) Dadvian (Messico)



(Messico) Joel (Messico)

(Messico) Israel (Messico)

(Messico) Locho ( Argentina)

Argentina) Nick ( Colombia)

Colombia) Clovis (Messico)

Donne