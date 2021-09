Per il Batman Day 2021 il Cavaliere Oscuro arriva a Roma

Ha compiuto 82 anni a maggio e, nonostante abbia quasi un secolo, Batman resta il mito di vecchie e nuove generazioni. Non è un caso che il Batman Day 2021 sarà un evento planetario. In calendario per il prossimo 18 settembre, i festeggiamenti sono già iniziati con l’uscita in contemporanea mondiale di Batman: Il Mondo. Il volume antologico di 184 pagine è arrivato in Italia con Panini Comics. La DC si è accordata con i licenziatari di tutto il mondo per la creazione di un volume che celebrasse la pervasività mondiale del Cavaliere Oscuro. Il risultato sono 14 storie, create in 14 paesi del mondo e rappresentative ognuna della cultura del paese che ha generato le tavole del racconto.

IANUS è la storia italiana che vede Batman volare su Roma

L’uomo pipistrello arriva per la prima volta a Roma alle prese con un nuovo nemico. Ianus, realizzata da Alessandro Bilotta (Mercurio Loi, Dylan Dog) ai testi, Nicola Mari (Dylan Dog) ai disegni, Giovanna Niro (Dylan Dog, Chrononauts) ai colori e Andrea Accardi (Chambara) al lettering, è una straordinaria avventura che riesce a coniugare con successo l’essenza più oscura e notturna del personaggio di Batman con una sensibilità tutta italiana, e vede quattro maestri al top della forma. Ianus uscirà, in fumetteria e online, in un’Edizione Deluxe che prevede un’ampia sezione dedicata agli extra e un’esclusiva litografia firmata dagli autori.

PER IL BATMAN DAY 2021 A ROMA L’ESPOSIZIONE DELLE TAVOLE DI ‘BATMAN: IL MONDO IANUS

Per celebrare l’arrivo del Cavaliere Oscuro nella Città Eterna e osservare da vicino il processo di realizzazione di una delle storie che rimarranno nella tradizione del fumetto italiano, sarà possibile visitare l’esposizione di tavole del disegnatore Nicola Mari per Batman: Il Mondo – Ianus, a Roma presso la galleria CArt Gallery, in via del Gesù 61. L’esposizione sarà inaugurata proprio sabato 18 settembre, il Batman Day 2021, e per l’occasione saranno presenti gli autori per una sessione di firmacopie.