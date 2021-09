Tale e Quale Show: ecco chi imiteranno i concorrenti nella prima puntata

Leggerezza e divertimento. Sarà questo lo spirito della nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 17 settembre su Rai Uno. Nel corso della conferenza stampa Carlo Conti ha rivelato qualche novità sullo show. Per la prima volta, oltre al voto della giuria e degli artisti in gara, saranno conteggiate le preferenze social. Gli utenti potranno votare la loro imitazione preferita: il più votato riceverà 5 punti in più, il secondo 3 punti e il terzo 1 punto.

Tra le novità anche Cristiano Malgioglio, che ha preso il posto in giuria di Vincenzo Salemme, e un quarto giudice misterioso: si tratta di un imitatore, che ogni serata ricoprirà il ruolo di un personaggio famoso.

Ecco chi imiteranno i concorrenti nella prima puntata:

Alba Parietti: Loredana Bertè

Stefania Orlando: Lady Gaga

Francesca Alotta: Emma Marrone

Federica Nargi: Elettra Lamborghini

Simone Montedoro: Francesco De Gregori

Biaggio Izzo: Caterina Valent (Bongo Cha Cha Cha)

Ciro Priello: Stash dei The Kolors

Pierpaolo Pretelli: Ricky Martin

Gemelli di Guidonia: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Deborah Johnson: imiterà cantanti di calore per tutte le puntate

Dennis Fantina: Eros Ramazzotti