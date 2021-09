GF Vip 6, Gianmaria parla di Soleil: “Eravamo scopamici poi…”

Gianmaria Antinolfi ancora innamorato di Soleil Sorge? E’ quanto si stanno chiedendo gli spettatori del GF Vip 6 che hanno assistito ad una conversazione tra l’imprenditore, Carmen Russo e Raffaella Fico.

I tre stavano discutendo sull’attuale situazione sentimentale di Gianmaria, che attualmente è impegnato con una ragazza di nome Greta.

“Questa persona l’ho appena incontrata. E’ una sensazione stranissima. Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo. Ho un sentimento fortissimo, ma non lo so”.

Tuttavia, la conversazione si è spostata su Soleil Sorge.

“Io mi frequentavo con Sole prima di lei. Questa frequentazione è stata a intervalli, da settembre a giugno di adesso. Abbiamo avuto delle discussioni, ci siamo allontanati. Io ti do tutto ma poi basta. Io le voglio un bene dell’anima, sono stato innamorato. Dopo quattro mesi, da scopamici è diventata qualcosa di più importante. ma lei non voleva una relazione. Anche se stavamo bene insieme, lei diceva che non eravamo fidanzati. Io ero insoddisfatto, volevo costruire qualcosa. Da lì ci siamo scontrati per qualsiasi cosa”.

“Si vede che si vogliono bene”, afferma Raffaella. Gianmaria non nega, anzi: “A Greta a metà agosto ho detto che sono innamorato di Sole”. “Ancora attualmente?”, domanda Raffaella. “No adesso no però…”. Il discorso di Gianmaria prosegue, e lascia intendere che non rinuncerà a una storia dentro la casa se troverà l’amore…