GF Vip 6, Katia Ricciarelli infuriata per uno scherzo: “Non ci sto”

Serata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 6, dopo che uno scherzo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli.

“Non ci sto zitta. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono. Basta me ne vado a letto… lasciatemi. Sono buffonate, io sto agli scherzi, tutti gli scherzi del mondo, ma a questo non ci sto. Soprattutto quando si mettono parole in bocca a delle ragazzine”.

Ma cosa è successo esattamente?

Tutto è iniziato dopo cena, con uno scherzo di Soleil, Francesca e Clarissa, che hanno fatto allarmare i coinquilini dicendo ci fosse una padella lasciata su una piastra accesa. Una volta accorti della burla, il resto dei concorrenti ha deciso di rispondere con un altro scherzo. Quando Soleil, Francesca, Raffaella e due delle principesse sono state chiamate in confessionale, si sono nascosti nella stanza di Katia. Tutti tranne Alex Belli, che doveva fingere stupore della loro scomparsa.

Uscite dal confessionale, le ragazze hanno capito lo scherzo, e hanno deciso di rispondere pan per focaccia, fingendo che il Grande Fratello le aveva incaricate di comunicare a tutti i concorrenti che qualcuno aveva usato parole offensive e molto gravi contro una di loro.

Katia Ricciarelli, una volta capito la burla, non l’ha presa proprio bene, sostenendo che questo tipo di scherzi non le piacciono perché sono di pessimo gusto.

Ne nasce un battibecco che coinvolge tutti gli inquilini.