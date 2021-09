Sono sempre stato attratto da ragazze ma faccio fantasie su un ragazzo…

Ciao sono un ragazzo di 20 anni, originario di un piccolo paese della Basilicata. Ho un amico molto stretto, con cui ci troviamo bene su tutto, ultimamente però sento verso di lui una sensazione strana, mi sembra attraente e faccio delle fantasie su di noi insieme, molte anche sessuali…e me ne vergogno! Non ho mai provato nulla di simile verso un ragazzo, sono sempre stato attratto dalle ragazze..io sono eterosessuale! Che cosa mi sta succedendo? sto diventando omosessuale? Bisessuale? Vi prego aiutatemi a capire!

Antonio, 20 anni

Caro Antonio,

in adolescenza può capitare di essere dubbiosi rispetto alla propria identità e di sentire l’esigenza di sperimentare più parti di sé, con diverse esperienze, per poi arrivare ad una scelta più sicura e consapevole magari dopo qualche tempo. Da quello che ci racconti, sembrerebbe che con il tuo amico si sia creato un legame speciale, ricco di condivisioni e coinvolgimento; questo potrebbe portarti a sentire anche un’attrazione fisica verso di lui.

Un fenomeno recentemente studiato, ad esempio, è quello del “Bud sex”. Si tratta di uomini, a volte anche sposati e con figli, che si sentono attratti sessualmente verso un altro uomo, che li conferma nella propria virilità e dà loro modo di sperimentarsi sessualmente in maniera nuova e diversa.

Ad ogni modo, ti invitiamo a non cercare di definirti, classificandoti in una categoria specifica, ma a lasciare spazio a ciò che senti, ascoltando le tue emozioni. Siamo certi che con il tempo tutto prenderà una forma più chiara e ti sentirai più sicuro. Speriamo di averti dato qualche spunto su cui riflettere.

Torna a scriverci se vuoi.

Un caro saluto!