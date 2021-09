Tutti pazzi per Carola, la nuova concorrente di Amici21: sale l’attesa per la prima puntata

Sale la febbre che non più del sabato sera visto il nuovo palinsesto di Canale 5 che ha spostato a domenica la prima puntata di Amici. Un giorno in più in trepidante attesa della nuova stagione dell’amatissimo programma di Maria De Filippi. Come passare il tempo prima di accendere il televisore? Leggendo le indiscrezioni, ovviamente. Tra le anticipazioni c’è un volto che vince la curiosità di tutti: in queste ore l’hashtag #amicispoiler in trend su Twitter rende virale lo sguardo penetrante di una nuova concorrente ballerina, allieva di Alessandra Celentano. Si chiama Carola e dalle foto che circolano non sembra tradire le attese. Riuscirà a cancellare subito Giulia Stabile (tra l’altro protagonista come ballerina professionista nel programma) dal cuore dei fan?

La nuova alunna della Celentano è una dea scesa in terra#amici21 #amicispoiler pic.twitter.com/scBX51PXjm — 𝙚𝙡𝙚𝙣𝙖 (@heythereelena) September 15, 2021