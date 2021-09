A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (17 settembre)

Boss Doms lancia “Sesso & soldi”, singolo che lo vede collaborare con Taxi B. I due rilasciano un brano punk/rave, dal beat incalzante e incisivo.

“Solo musica” è il nuovo singolo di The Leading Guy, che vede la partecipazione di Vinicio Capossela. Il brano è prodotto da Concerto Records e distribuito da Believe Music ed anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore bellunese. “È una dichiarazione d’amore alla musica – spiega The Leading Guy – Quella che non ha bisogno di gridare per farsi sentire, quella che non si lascia influenzare da ciò che la circonda, quella che non si lascia masticare troppo in fretta. È una dichiarazione di speranza. È ‘solo musica’, quella di cui non potremmo fare a meno”.

I Modà lanciano “Comincia lo show”, il loro nuovo singolo. Il brano è il primo antipasto di quello che sarà il prossimo progetto discografico del gruppo, che da maggio 2022 sarà anche in giro per l’Italia con il tour nei palazzetti.

I dischi

Lil Nas X pubblica il suo atteso primo album “Montero”. Progetto che ha anticipato con i brani “Montero (Call me by your name)”, “Industry baby” con Jack Harlow e “Sun goes down”. Quindici i pezzi e collaborazioni quasi tutte al femminile. Nella tracklist ci sono, infatti, Doja Cat, Meghan Thee Stallion e Miley Cyrus. Quest’ultima chiude il progetto con uno dei brani più toccanti. Special guest Elton John che suona il piano in “One of me”.

Non chiamateli indie. Chi li ascolta sa bene che i Fast Animals and Slow Kids non sono di certo la band da incanalare in compartimenti stagni. Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti tornano a dimostrarlo con “È già domani”, il sesto disco come gruppo da stanotte su tutte le piattaforme (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe). Un progetto “con un sacco di roba dentro”, come ci spiegano i ragazzi nell’intervista rilasciata a Diregiovani alla vigilia del rilascio. E non nel senso negativo della frase, anzi. I Fask giocano con le sonorità e i riferimenti musicali, le chitarre e le atmosfere da live. Dodici gli inediti di “È già domani”, anticipati dai singoli “Come un animale” (scritto insieme a Lodo de Lo Stato Sociale), “Cosa ci direbbe” (il feat. con Willie Peyote) e “Stupida canzone”. Guarda l’intervista QUI.

I Tauro Boys tornano dopo due anni di assenza con “TauroTape3”, terzo capitolo della trilogia di mixtape pubblicata a partire dal 2017. Quattordici le tracce, impreziosite dai featuring con Ariete, Joe Scacchi e Tommy Toxxic, Psicologi e Tutti Fenomeni. Sperimentalismo, innovazione ed evoluzione, sia a livello sonoro che contenutistico sono alla base dell’album, frutto dell’esperienza e della professionalità che il trio ha accumulato negli ultimi quattro anni. Sullo sfondo del nuovo progetto c’è Tauro City, una città immaginaria, un giardino metropolitano ambientato in una società utopicamente perfetta, che ospita i ragazzi durante la stesura del loro disco. Di fatto essa rappresenta l’idea estetica e narrativa dietro a “TauroTape3”, una meta di fuga dal mondo che ci circonda.

Esce per Bomba Dischi “Romantica”, secondo album di inediti della cantautrice romana Mèsa, che arriva tre anni dopo l’opera prima “Touché”. L’album, già anticipato dal singolo omonimo, da “Animale” e “Stomaco” è stato arrangiato e prodotto da Federica Messa, Giuseppe Bartolini, Andrea Suriani. “Romantica” ha un’anima notturna: scritto e concepito soprattutto durante la notte ne risente delle atmosfere oniriche e dark, ma è anche pop e caratterizzato da una grande attenzione alla melodia e ai testi. È, insomma, un album “romantico” in entrambe le accezioni: quella letteraria per l’attitudine e quella sentimentale per il contenuto. Le otto tracce che compongono l’LP, infatti, sono tutte canzoni d’amore che descrivono le diverse fasi di una storia d’amore. Ogni fase è una medaglia con due facce: c’è sia l’emozione che la delusione, sia la capacità di sognare e di rischiare tutto che il dolore del rifiuto. Proprio la coesistenza di questi due poli opposti rende le canzoni di questo disco delle ballad da ballare con testi intimi e riflessivi e al tempo stesso ritmiche serrate e ritornelli orecchiabili. In fin dei conti “Romantica” è un lavoro sincero, che è sia una dichiarazione d’amore sia un biglietto da visita, una mappa geografica dettagliata dell’anima dell’autrice che dà a chiunque ascolti le coordinate precise della propria interiorità.