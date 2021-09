RECENSIONE| Lil Nas X ‘partorisce’ “Montero” e si conferma “Next big thing” della scena

È nato nella notte, dopo un lungo travaglio. “Montero”, primo ‘figlio’ di Lil Nas X, è finalmente fuori. Arriva con non poco hype il progetto, anticipato dai singoli “Montero (Call me by your name)”, “Sun goes down” e “Industry baby”.

Scelte ad hoc che lasciavano già immaginare il tenore del disco. Non ne ha sbagliata una finora il rapper, che per questo lavoro si è mostrato sui social con pancione in bella vista, a sottolineare una gestazione lunga e un parto doloroso. Quest’ultimo rappresentato anche in video, raccogliendo una lunga lista di critiche.

Non indugia sulla sofferenza d’altronde Lil Nas X, che – nelle 15 tracce selezionate – confessa paure, solitudine e depressione ma anche spiritualità e rivalsa. Quella sua personale, di artista rappresentante della comunità LGBTQ+. Anzi di rapper.

E fa la rivoluzione Montero Lamar Hill, questo il vero nome del 22enne, sdoganando i confini di un genere che ha affermato negli anni machismo e battle su argomenti circoscritti. Il video dell’ultimo singolo “That’s what I Want” ne è la prova: nessuna censura su una scena di sesso omosessuale.

Simbolicamente, l’artista americano sceglie collaborazioni quasi tutte al femminile. Suona il piano in “One of me” Elton John e canta Jack Harlow in “Industry Baby”. Ci sono, però, Doja Cat, Meghan Thee Stallion – due delle rapper donna più interessanti del momento – e Miley Cyrus. Con quest’ultima la toccante chiusura del disco. Un invito a non dimenticarsi di Lil Nas X. O meglio a non ricordarlo solo come il re delle provocazioni.

Lil Nas X oltre le provocazioni

È un disco sincero “Montero” che spezza ogni catena e va oltre le campagne che hanno costellato dal 2019 la carriera dell’interprete di “Old town road”. Dalle “scarpe di Satana” con sangue umano al recente pancione.

Ci troviamo davanti un flusso di verità in tracce come “Dead right now”, “Tales of Dominica”, “Sun goes down”, “Void” e “Am I dreaming”. Accanto ai pezzi più orecchiabili, Montero parla di un vuoto creatosi crescendo e ingigantitosi per colpa di aspettative, critiche, falsi amici e bullismo. Una vera e propria confessione che diventa monito per affermare la voce di un ragazzo che, invece, ha sempre voluto vivere a prescindere dai giudizi. Voce che Lil Nas X invita a non perdere mai.

Vale la pena ascoltare “Montero”? Decisamente sì perché Lil Nas X è di certo la “Next big thing” della scena internazionale.