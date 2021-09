Giulia Stabile nel cast di “Il tempo delle donne”: come seguire la diretta

È tutto sold out l’appuntamento con Giulia Stabile a Il Tempo delle Donne 2021, ottava edizione del festa-festival del Corriere delle Sera e La27esimaOra, in programma alla Triennale di Milano. La vincitrice di Amici 20 incontrerà il pubblico sabato 18 settembre alle 16 presso il Teatro dell’Arte, per partecipare al dibattito Le ragazze stanno bene. E i ragazzi? Le femmine rincorrono l’autonomia. E i maschi come la prendono. Insieme a lei anche Cecilia Cantarano e Sofia Viscardi.

Come prevedibili, i biglietti per partecipare in presenza sono esauriti. Ma niente panico. Tutti i fan di Giulia potranno seguire l’evento in diretta streaming al link https://27esimaora.corriere.it/il-tempo-delle-donne/