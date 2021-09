VIDEO | I fan di Bieber gridano ‘Selena’ e la moglie Hayley piange al Met Gala

Quando torna una ex, l’insicurezza è sempre dietro l’angolo anche se ti chiami Hayley Baldwin. In occasionde del Met Gala infatti, la modella e moglie di Justin Bieber non è riuscita a trattenere le lacrime quando un gruppo di sostenitori della ex di suo marito, ha cominciato ad urlare il nome di Selena di Gomez. Al grido di ‘Selena, Selena’, Hayley non ha retto, cercando poi di nascondere gli occhi rossi dietro un paio di occhiali da sole indossati di corsa.

Justin Bieber a Hayley: “I Love You”

A nulla è servita la frase ‘I love you’ pronunciata dal marito che la teneva stretta a sé. Hayley si è poi allontanata ma l’espressione del suo volto parlava più di mille parole. Un peso non indifferente per la modella, che nonostante il titolo di ‘moglie’ non riesce a mostrarsi indifferente di fronte a tanta cattiveria.

Hayley non trattiene le lacrime