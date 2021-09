Blanco canta sott’acqua nel primo live su TikTok

Sarà un live originale e “bagnato” quello che Blanco farà per la prima volta su TikTok. Il cantante rivelazione dell’anno debutterà sulla piattaforma con un concerto in streaming gratuito davvero particolare: una live session sott’acqua.

Blanco canterà dal vivo i brani del suo primo album “Blu Celeste“, terzo disco più ascoltato al mondo su Spotify tra quelli usciti venerdì scorso.

L’appuntamento è per oggi, 17 settembre, alle 18 sull’account ufficiale TikTok di Blanco.

Blu Celeste: la tracklist